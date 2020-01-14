«Это вакханалия какая-то!»: беременная сибирячка устроила драку в поликлинике из-за очереди

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:17:38+03:00

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В городской клинической поликлинике №2 в Октябрьском районе каждый день аншлаг. Пациенты жалуются на то, что вынуждены сидеть часами в очереди. Это касается не только приема узких специалистов. Например, чтобы сдать анализы и пальца и из вены, необходимо отстоять две разные очереди. Бывает, что нервы людей не выдерживают. Случаются даже потасовки.

Один из конфликтов случился после того, как мужчина попытался пройти без очереди. Он объяснил это тем, что у него диспансеризация. Что за несправедливость, подумал одна из сибирячек в очереди, подскочила и заявила о своих правах. Тут же всполошилась беременная девушка, вспомнив, что и у нее вроде как есть преференции. Итог — девушка в положении и женщина подрались. Об этом рассказала очевидица конфликта.

— Пришли по беременности сдать анализы. Очередь — просто ад. Это вакханалия какая-то. Мы просидели 20 минут, за это время было несколько скандалов в очереди, а две женщины умудрились завязать драку. У людей нервы на пределе, и все это из-за организации работы поликлиники и процедурного кабинета. Кровь на разные анализы из вены и пальца сдаются в разных кабинетах. При этом врач без зазрения совести выписывает направления в эти два кабинета на одно и то же время, это как должен человек один отстоять две очереди одновременно? Я была свидетелем того, как вечером женщины ревели и умоляли их принять, так как с утра не получилось. Ведь, чтобы попасть в процедурный кабинет нужно занимать место за полтора часа до его открытия, позже — бесполезно, — написала сибирячка на Флампе.

В отзывах под жалобой девушки новосибирцы рассказали свои неприятные ситуации, связанные с очередями в поликлиниках.

— Не люблю ругаться и жаловаться, но обслуживание в поликлинике ужасное! Дозвониться и записаться на прием невозможно — у меня ребенку 6 месяцем — ни разу записаться у меня не получилось. Педиатр ведет прием всего 3 часа в день — это вообще, нормально на такой жилмассив?

— Я уже 2 месяца не могу попасть к ортопеду. В эту пятницу звонили втроем с трех телефонов, Полчаса не могли дозвониться до регистратуры. Когда дозвонились, нам сказали, что очередь уже расписана была за 10 минут. И так два месяца.

— Просто ужас! Надо планировать свою болезнь как минимум за 2 недели, а если ты заранее не записался, чтобы поболеть, все - иди домой, отказ в приеме у врача, соответственно, больничного листа и оправдывайся перед работодателем, как хочешь.

ИСТОЧНИК KP.RU