«Глаза от боли невозможно открыть»: новосибирцы получили ожоги, искупавшись в бассейне

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:32:27+03:00

Оказалось, что в воду добавили слишком много хлорки

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Житель Новосибирска решил отметить с супругой её день рождения в сауне. Но из-за большого содержания хлорки в бассейне праздничный вечер обернулся ЧП.

— Всё было хорошо до того момента, пока мы не стали нырять в бассейн. От хлорки сразу сильно защипало глаза. Думаем — ладно, бывает, просто с открытыми глазами нырять больше не будем, — написал мужчина в отзыве на сайте Flamp.ru. — Под конец гуляния появился кашель, но самое плохое началось уже по приезде домой. Глаза от боли было невозможно открыть, промывание особого результата не дало. Сегодня утром поехал в больницу. Диагноз: химический ожог первой степени.

Новосибирец уверяет, что у других купавшихся появились похожие симптомы.

— Сейчас посмотрим, что скажут врачи остальным ребятам, и, видимо, будем писать заявление в прокуратуру, — предупредил сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU