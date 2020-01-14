«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:09:35+03:00

Прежние хозяева держали его на цепи в мороз и не кормили

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В Калининском районе Новосибирска хозяева держали свою собаку голодной на морозе. К счастью, неравнодушные жители спасли животное. Теперь пес находится в реабилитационном центре Кольцово.

— В доме №3 по улице Чистопольская люди держали ротвейлера под открытым небом и не кормили вообще. Собака истощена, это еще слабо сказано, а еще у нее в шею врос ошейник шипами вниз. От собаки была вонь на всю улицу, - сообщила Елена Выставкина в паблике «Пашино | Официальная группа» в социальной сети ВКонтакте.

Как рассказала Елена КП-Новосибирск, соседи бывших хозяев ротвейлера заметили, что те издеваются над животным животным, и обратились за помощью к зоозащитникам. Вчера собаку отвезли на реабилитацию в Кольцово.

— Ее надо покормить и обследовать, привести в достойный вид, а то там от собаки одна голова да лапы. Этого не высказать словами. У меня самой ротвейлер, я вчера снимала ошейник и плакала, — рассказала Елена Выставкина.

После обследования собаке будут искать нового хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU