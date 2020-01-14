2020-01-14T04:41:25+03:00
Общество

Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках

Сибиряку успели назначить лечение, за которое он должен был заплатить приличную сумму денег
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчину лечили от несуществующего заболевания.Мужчину лечили от несуществующего заболевания.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новосибирске пациента платной клиники пытались вылечить от несуществующей у него болезни. Мужчина записался на прием к урологу, чтобы пройти плановое обследование.

— Сдал кучу анализов «оттуда», УЗИ мочевого пузыря, попросил по готовности скинуть результаты на электронную почту. В итоге по результатам УЗИ мочевого пузыря и других анализов все в норме, прихожу к урологу, он смотрит в компьютер, и говорит, что у меня камень в почке и киста, назначает лечение, — рассказывает сибиряк.

Мужчина был удивлен, ведь он регулярно проходит обследование, и ранее проблем с почками не было. Но раз есть проблема, надо ее решать, подумал мужчина и отправился в аптеку. Когда он почти купил все необходимое по списку, он вдруг вспомнил, что на УЗИ у него не смотрели почки, как тогда могли поставить диагноз? Так выяснилось, что анализы у доктора были не его, а другого пациента.

Подписчики аккаунта revizor.nsk, в котором мужчина рассказал свою историю, поделились своими похожими ситуациями.

— Беременная я сдавала обычный плановый анализ мочи. И пришла с результатами к своему гинекологу. Она посмотрела на результаты. После — побледнела, покраснела, поперхнулась и начала интересоваться, как я себя чувствую. Оказалось, что лаборантка перепутала мои анализы с обследованием девушки, у которой тяжелое заболевание почек. Фамилии похожи и не сразу обратили внимание на это. Разбирались мы минут 30, зато перенервничала я очень сильно.

— А нам в ветклинике анализы кота больного дали вместо нашей собаки, и мы чуть с ума не сошли, потом позвонили, сказали, что перепутали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках
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