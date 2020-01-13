«Они взялись за руки»: стали известны подробности гибели двух школьниц, которых нашли под окнами 17-этажки
Двух девочек-подростков приблизительно 15-ти лет на вид обнаружили погибшими около жилого дома на улице Добролюбова в Октябрьском районе. Очевидцам произошедшего удалось заснять на видео злополучный дом, около которого случилось ЧП.Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть.
Корреспонденты КП-Новосибирск также выехали на место ЧП. Нам удалось пообщаться с соседями одной из погибших школьниц, которая проживала в этом самом доме.
— Местные жители сообщают, что одна из погибших девочек жила в этом доме вместе с бабушкой, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — Сегодня в гости, незадолго до ЧП, к ней пришла подруга. По словам очевидцев, перед страшным шагом девочки взялись за руки.
На месте случившегося работают сотрудники полиции: все обстоятельства и причины случившегося выясняются. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА
ИСТОЧНИК KP.RU