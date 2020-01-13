«Они взялись за руки»: стали известны подробности гибели двух школьниц, которых нашли под окнами 17-этажки

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:48:16+03:00

КП-Новосибирск удалось пообщаться с соседями одной из погибших школьниц. Фото: Анна ПАШАГИНА

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Двух девочек-подростков приблизительно 15-ти лет на вид обнаружили погибшими около жилого дома на улице Добролюбова в Октябрьском районе. Очевидцам произошедшего удалось заснять на видео злополучный дом, около которого случилось ЧП.Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть.

Корреспонденты КП-Новосибирск также выехали на место ЧП. Нам удалось пообщаться с соседями одной из погибших школьниц, которая проживала в этом самом доме.

— Местные жители сообщают, что одна из погибших девочек жила в этом доме вместе с бабушкой, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — Сегодня в гости, незадолго до ЧП, к ней пришла подруга. По словам очевидцев, перед страшным шагом девочки взялись за руки.

На месте случившегося работают сотрудники полиции: все обстоятельства и причины случившегося выясняются. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754412" frameborder="0"></iframe> Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU