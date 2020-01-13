В новой серии «Доктора Кто» засветился Новосибирск

13 Янв. 2020 2020-01-14T04:39:16+03:00

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Табличка с названием столицы Сибири появилась в новом эпизоде сериала «Доктор Кто». На днях вышла третья серия 12 сезона под названием «Сирота 55». По сюжету главные герои оказываются на одноимённой необитаемой планете, на фантастическом СПА-курорте под куполом. На отдыхающих нападают пришельцы, и героям приходится скрыться в подземном тоннеле. Там они находят русскую надпись.

— Это сибирская станция метро, — говорит Доктор в исполнении британской актрисы Джоди Уиттакер.

Так герои понимают, что «Сирота 55» — на самом деле Земля, опустошенная глобальным изменением климата и ядерной войной.

СПРАВКА «КП»

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год, после был успешно возобновлён в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново. Роль в перезапуске сериала Доктора исполнили уже 13 актёров. Новый сезон выходит с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU