2020-01-13T13:47:24+03:00
Общество

На глазах ребенка: туристы занялись сексом под окнами кафе в Шерегеше

Пьяная парочка справляла нужду и занималась сексом на виду у переполненного кафе
Никита МАНЬКО
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Очевидец подозревает, что это были пьяные студенты.Очевидец подозревает, что это были пьяные студенты.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Сибирячка пожаловалась на пьяных туристов, возвращавшихся из Шерегеша в Новосибирск. Молодая мама c ребенком решили пообедать в кафе «Сибирские блины» на кольце при выезде из Новокузнецка. Однако трапезу пришлось отложить, когда около 13.30 подъехали два туристических автобуса. Из автобусов выбежала молодежь с сильным запахом перегара и выстроилась в очередь в туалет.

— Одна пара решила не ждать. Отошли от двери кафе пару метров и прям под окнами, у которых мы сидели, сначала справили нужду, а потом занялись сексом. Со мной был годовалый ребенок, пришлось оттаскивать его все это время от окна. Я в шоке была — жизнь меня к такому не готовила, — сообщила КП-Новосибирск Алена Иванова (мамилия изменена - прим. ред).

По словам сибирячки, парень был одет в черную куртку с рыжим мехом на капюшоне, а девушка была одета в темный горнолыжный костюм. Когда всех позвали в автобус, пьяная парочка побрела туда.

К слову, как рассказали корреспондентам КП-Новосибирск представители сети быстрого питания, случаи за пределами заведения не попадают на камеры видеонаблюдения. Несмотря на частые встречи с пьяными компаниями туристов, конфликтов с отдыхающими не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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