«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:14:50+03:00

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— Вот это сказка про молодильные яблоки, подарили ребенку. Вот где ужас-то народных сказок, — поделилась молодая мама Анастасия Белоногова в группе «На ОбьГЭсе (Новосибирск)».

Там она выложила фотографии с содержанием одной из сказок, которая встретилась в книжке её ребёнка — о молодильных яблоках и живой воде. Сказка оказалась богата мрачными подробностями.

По сюжету Иван-царевич просит Нагай-птицу перенести его на родную сторону. За услугу птица требует у него два чана мяса. Когда мясо заканчивается, Иван-царевичу приходится срезать мясо с собственного тела, чтобы дальше кормить птицу.

— Сборник нам подарила подруга. Я ей показала — она сама в шоке. Видимо, это версия старорусская, без цензуры, — рассказала женщина. — Дело в том, кто это издаёт.

Сказка о молодильных яблоках и живой воде вошла в сборник «Расскажи мне сказку» издательства «Алтей». Она оказалась самой страшной в сборнике. В двух остальных сказках, «Деревянный орёл» и «Летучий корабль», Анастасия ничего ужасного для детей не нашла. Интересно, что возрастные ограничения у издания — 6+.

Птица-Нагай попросила мяса у Ивана-царевича...

ИСТОЧНИК KP.RU