2020-01-13T02:58:44+03:00
Общество

«Они проверяют, есть ли дома жильцы»: новосибирцев взволновали странные электрики

Двое специалистов ходят по квартирам и советуют выключить дорогую технику из розеток
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы обеспокоены тем, что по домам ходят лжеэлектрики.Новосибирцы обеспокоены тем, что по домам ходят лжеэлектрики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители одного из дома по улице Палласа Новосибирска обеспокоены тем, что по квартирам ходят странные электрики. Об этом люди написали в соцсети.

— Очередной вид мошенников, возможно для кого-то и не новый. Сегодня прошли по квартирам два молодых человека. Они представились электриками, показывали красные корочки на уровне вытянутой руки. Сказали, якобы в нашем доме вчера были перебои с электричеством и 30 приборов вышли из строя, если будут мигать лампы в квартире, то нужно выключить из сети все дорогостоящие приборы. В нашем доме ничего подобного не случалось в ближайшие дни. Это явно проверка наличия жильцов, будьте внимательны и не пускайте никого в квартиру, — сообщили жильцы.

Новосибирцы из других районов города рассказали, что также столкнулись с подобными случаями.

— Потом они предлагают приобрести прибор, который защитит вашу дорогостоящую технику от скачков напряжения! И, о чудо! Именно сегодня он стоит 7500, а не 20 тысяч, как вчера! Маму моей подруги так развели! Конечно, она сама отдала деньги! Они не украли. Но это мошенники!

— Ко мне в домофон вчера такие же звонили , только я живу на Чемском , а не на Паласса , так же говорили о скачке напряжения и сгоревшей дорогой технике, я не стал открывать, так как скачков не было, и в принципе если бы они и были и что-то бы сгорело, то за это в ответе районные электросети, с которых через суд можно возместить убытки , и сами они в здравом уме не будут отправлять своих сотрудников по квартирам чтобы афишировать свои огрехи на весь свет. Ребята видимо продают УЗИПы, стоимостью не более 1000 рублей, и выбрали такой способ продажи, вещь в принципе полезная, если кто-то и собирается купить, то знайте, что их можно приобрести самостоятельно в любом магазине электрики примерно за 1000 рублей.

— Прежде всего, проведите работу с соседями, чтобы не пускали кого попало в подъезд. А дверь в квартиру, вообще, не открывайте, если не ждете знакомых или родственников по предварительному телефонному звонку. Не давайте возможности вас обмануть аферистам и мошенникам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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