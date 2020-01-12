2020-01-12T14:29:10+03:00
Происшествия

В массовое ДТП в Новосибирске попал легендарный автомобиль из прошлого века

На Октябрьском мосту собрался «паровозик». По словам очевидцев, в аварии - до восьми автомобилей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске произошла массовая авария.В Новосибирске произошла массовая авария.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске произошло массовое ДТП. Автомобили собрались в «паровозик» на Октябрьском мосту.

«Участниками ДТП стали до восьми автомобилей, двигавшихся по двум соседним полосам, - со ссылкой на очевидцев сообщает во ВКонтакте паблик АСТ-54. - Авария серьезно затруднила въезд на мост со стороны правого берега, как с улицы Восход, так и с Большевистской».

Причины аварии пока не известные. Предварительно, пострадавших нет.

Примечательно, что в массовой аварии новосибирцами замечен автомобиль-легенда - Ford Scorpio, производство которого началось в 1985 году.

При конструировании этой модели уже в те годы применялось компьютерное моделирование. В создании Ford Scorpio участвовали сотни дизайнеров и инженеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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