В массовое ДТП в Новосибирске попал легендарный автомобиль из прошлого века
В Новосибирске произошло массовое ДТП. Автомобили собрались в «паровозик» на Октябрьском мосту.
«Участниками ДТП стали до восьми автомобилей, двигавшихся по двум соседним полосам, - со ссылкой на очевидцев сообщает во ВКонтакте паблик АСТ-54. - Авария серьезно затруднила въезд на мост со стороны правого берега, как с улицы Восход, так и с Большевистской».
Причины аварии пока не известные. Предварительно, пострадавших нет.
Примечательно, что в массовой аварии новосибирцами замечен автомобиль-легенда - Ford Scorpio, производство которого началось в 1985 году.
При конструировании этой модели уже в те годы применялось компьютерное моделирование. В создании Ford Scorpio участвовали сотни дизайнеров и инженеров.
ИСТОЧНИК KP.RU