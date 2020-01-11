Не понимает, где находится: в Новосибирске пропал глухонемой парень

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:12:37+03:00

Родные молодого человека сразу же обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Фото: "Лиза Алерт"

Он ушел из дома рано утром 11 января, пока его родные спали

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего в Бердске 26-летнего Лобанова Кирилла Владимировича. О его местонахождении ничего неизвестно с утра 11 января. Стоит отметить, что пропавший — глухонемой и может быть дезориентирован на улице.

Как рассказали Кп-Новосибирск поисковики, утром он встал раньше всех в своем доме и ушел в неизвестном направлении. Родные молодого человека сразу же обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

— Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения сибиряк был одет в темно-синий пуховик, серые утепленные штаны, темные ботинки и вязаную серо-синюю шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Кирилл Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 Поисковый отряд «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU