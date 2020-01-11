2020-01-11T13:17:04+03:00
Общество

«Никакого фотошопа»: сибирячка подожгла себе руки ради эффектных фото

Пламя в руках девушки было создано при помощи обычной мыльной воды
Алена КУЛЕШОВА
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Модели пришлось «управлять пламенем» около двух часов. Фото: Михаил РешетниковМодели пришлось «управлять пламенем» около двух часов. Фото: Михаил Решетников
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Новосибирский фотограф Михаил Решетников устроил по-настоящему огненную фотосессию! Модели пришлось «управлять пламенем» около двух часов.

— Как-то я увидел в соцсетях видео, на котором создавали пену при помощи газа и поджигали ее. И пришла в голову мысль воплотить эту идею в съемке. Оставалось найти смелую и эффектную модель! — рассказал фотограф КП-Новосибирск. — В итоге, мы снимались где-то около двух часов в моей фотостудии. Такие фотосессии — достаточно сложный процесс. Было много дублей, ведь важно синхронно поджечь руки, поймать момент, когда пламя будет достаточно высоко. Кроме того, модель не должна забывать сохранять нужное выражение лица: такое, какое оно должно быть у настоящей повелительницы огня!

У девушки не осталось даже малейшего ожога на руках. Фото: Михаил Решетников

У девушки не осталось даже малейшего ожога на руках. Фото: Михаил Решетников

Создается такое пламя по специальному рецепту. Сначала мыльная вода вспенивается газом, потом модель берет ее в руки и пену поджигают. По словам фотографа, эта эффектная красота действительно несет в себе опасность: можно легко подпалить одежду или волосы. Но если соблюдать все правила, то неприятностей можно избежать: у девушки не осталось даже малейшего ожога на руках.

Сибирячка подожгла себе руки ради эффектных фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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