2020-01-11T11:49:42+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись автобус и трамвай, а потом их протаранил другой автобус

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
На улице Титова автобус столкнулся с трамваем. Фото: ГИБДД НовосибирскНа улице Титова автобус столкнулся с трамваем. Фото: ГИБДД Новосибирск
Изменить размер текста:

Утром 11 января в Новосибирске произошло нестандартное ДТП. На улице Титова автобус столкнулся с трамваем. А пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус.

Пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус. Фото: ГИБДД Новосибирск

Пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус. Фото: ГИБДД Новосибирск

— Водитель автобуса отвлекся от дороги и столкнулся с трамваем. А пока на месте аварии сотрудники ГИБДД делали замеры, в трамвай врезался еще один автобус. Правда, на этот раз — рейсовый, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. — К счастью в результате аварии никто не пострадал.

В результате аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД Новосибирск

В результате аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД Новосибирск

Информация о случившемся ДТП попала в соцсети. В комментариях под постом об аварии сибиряки пишут, что подобной аварии можно было бы избежать, если бы все соблюдали правила дорожного движение. А некоторые люди даже в шутку удивляются, что на этот раз героем ДТП стал не 13 трамвай, за которым из-за частых происшествий уже закрепилась не самая лучшая репутация:

— А все потому, что на дорогу смотреть надо!

— Хорошо, что дети не пострадали.

— Странно, что трамвай не 13, как это обычно бывает, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нафиг комплексы»: сибирячка станцевала тверк на подземной парковке
«Машины потом изо льда выковыривать»: в Новосибирске придомовую парковку залило водой
«Никакого фотошопа»: сибирячка подожгла себе руки ради эффектных фото
В Новосибирске столкнулись автобус и трамвай, а потом их протаранил другой автобус
Первое в десятилетии: новосибирец снял на видео лунное затмение 11 января 2020 года
«Виновата колея?»: в аварии на ОбьГЭСе пострадали два человека
В Новосибирске ищут женщину в очках, которая пропала в канун Нового года
«Можно смотреть вечно»: белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети
«Она мучается и медленно умирает от рака»: смертельно больная сибирячка просит забрать к себе ее любимца
«Ребенок 11 суток без сознания»: двухлетняя девочка из Казахстана после лечения кариеса впала в кому
«Она была без сознания»: стали известны подробности падения девочки в колодец
«Слава Богу, там не было ребенка»: после столкновения с тягачом хонда повисла на разделителе
«Уткнулись оба в телефон»: пассажира метро возмутили родители, не обращавшие внимание на дочку