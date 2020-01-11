В Новосибирске столкнулись автобус и трамвай, а потом их протаранил другой автобус
Утром 11 января в Новосибирске произошло нестандартное ДТП. На улице Титова автобус столкнулся с трамваем. А пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус.
Пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус. Фото: ГИБДД Новосибирск
— Водитель автобуса отвлекся от дороги и столкнулся с трамваем. А пока на месте аварии сотрудники ГИБДД делали замеры, в трамвай врезался еще один автобус. Правда, на этот раз — рейсовый, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. — К счастью в результате аварии никто не пострадал.
В результате аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД Новосибирск
Информация о случившемся ДТП попала в соцсети. В комментариях под постом об аварии сибиряки пишут, что подобной аварии можно было бы избежать, если бы все соблюдали правила дорожного движение. А некоторые люди даже в шутку удивляются, что на этот раз героем ДТП стал не 13 трамвай, за которым из-за частых происшествий уже закрепилась не самая лучшая репутация:
— А все потому, что на дорогу смотреть надо!
— Хорошо, что дети не пострадали.
— Странно, что трамвай не 13, как это обычно бывает, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU