В Новосибирске столкнулись автобус и трамвай, а потом их протаранил другой автобус

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 11 января в Новосибирске произошло нестандартное ДТП. На улице Титова автобус столкнулся с трамваем. А пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус.

Пока сотрудники ГИБДД делали замеры на месте аварии, в этот же трамвай въехал еще один автобус. Фото: ГИБДД Новосибирск

— Водитель автобуса отвлекся от дороги и столкнулся с трамваем. А пока на месте аварии сотрудники ГИБДД делали замеры, в трамвай врезался еще один автобус. Правда, на этот раз — рейсовый, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. — К счастью в результате аварии никто не пострадал.

В результате аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД Новосибирск

Информация о случившемся ДТП попала в соцсети. В комментариях под постом об аварии сибиряки пишут, что подобной аварии можно было бы избежать, если бы все соблюдали правила дорожного движение. А некоторые люди даже в шутку удивляются, что на этот раз героем ДТП стал не 13 трамвай, за которым из-за частых происшествий уже закрепилась не самая лучшая репутация:

— А все потому, что на дорогу смотреть надо!

— Хорошо, что дети не пострадали.

— Странно, что трамвай не 13, как это обычно бывает, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU