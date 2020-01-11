2020-01-11T13:26:06+03:00
Происшествия

«Виновата колея?»: в аварии на ОбьГЭСе пострадали два человека

Людей, получивших травмы, доставили в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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На дамбе ОбьГЭСа столкнулись синий седан и белый кроссовер. Фото: "АСТ-54"На дамбе ОбьГЭСа столкнулись синий седан и белый кроссовер. Фото: "АСТ-54"
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Утром 11 января в Советском районе Новосибирска произошла авария. На дамбе ОбьГЭСа столкнулись синий седан и белый кроссовер. В резульате ДТП кроссовер вылетел с дороги и врезался в сугроб.

— Авария действительно произошла сегодня вы районе 10 утра. На месте случившегося работали сотрудники ГАИ, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В ДТП пострадали два человека: водитель одного автомобиля и пассажир другого. Оба были доставлены в больницу, для уточнения диагноза.

Кроссовер вылетел с дороги и врезался в сугроб. Фото: "АСТ-54"

Кроссовер вылетел с дороги и врезался в сугроб. Фото: "АСТ-54"

Фотографии последствий аварии появились в соцсетях. В комментариях под постом со снимками многие люди написали, что возможной причиной этого ДТП могла статья глубокая колея на проезжей части:

— Не удивлюсь, если кто-то снова попал в колею. Уже столько аварий из-за этого было.

— Там колея хоть и не сильно заметная, но проблем людям доставляет достаточно.

— Колея, это плохо, конечно. Но не удивлюсь, если водитель снова не соблюдал ПДД, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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