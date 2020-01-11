2020-01-11T07:49:32+03:00
Общество

В Новосибирске ищут женщину в очках, которая пропала в канун Нового года

О ее местонахождении ничего не известно с 30 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина не выходила на связь с родными. Фото: ПСО "Маяк"Женщина не выходила на связь с родными. Фото: ПСО "Маяк"
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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшей 32-летней Константиновой Елены Сергеевны. Женщина ушла из дома по улице Лазарева в Дзержинском районе 30 декабря. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 155-160 сантиметров, плотное телосложение, каштановые волосы, стрижка — удлиненное каре. Серые глаза, носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в бежево-фиолетовую куртку с рисунком и черные штаны. На ногах у нее были синие сапоги-дутыши.

Поисковики также отмечают, что с 30 декабря пропавшая сибирячка никак не выходила на связь со своими родными.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Елена Константиновна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 ПСО «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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