«Она мучается и медленно умирает от рака»: смертельно больная сибирячка просит забрать к себе ее любимца

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:25:00+03:00

Женщине безумно жаль расставаться со своей собакой, но она больше не может за ней ухаживать

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В этой истории жалко всех: и собаку, и его хозяйку. Женщина смертельно больна, она медленно и мучительно умирает от рака. Сибирячка два месяца не ложилась в больницу: ждала, что для ее любимца Мухи найдется любящий хозяин, но не случилось. Собачку пришлось отдать зооспасателям, чтобы они нашли новую семью для питомца.

— Муха год жила с хозяйкой. Она ее малышкой подобрала в подъезде. Потом узнала, что больна — рак. Такая молодая — на вид ей 35 лет всего. Она мучилась и медленно умирала. Со здоровьем все плохо. Женщине срочно нужно было ложиться в больницу, но она не могла оставить любимца без присмотра, не хотела, чтобы он выживал на улице, ждала, когда найдется новый хозяин, а родных у нее нет: ни мужа, ни детей, ни родственников, — рассказывает волонтер Юлия Нильская. — Муха, как ребенок, очень добрая. Она у нас даже котят вылизывает, будто мама, и играет с ними.

Муха очень добрая, она, будто мама, ухаживает за котятами.

Юлия рассказывает, что в последний раз с хозяйкой Мухи общалась еще в сентябре. Женщина регулярно спрашивала, как животное. А потом пропала…

Если вы хотите стать для Мухи новой семьей, звонит по телефону 8 — 952 — 906 — 73 — 69.

ИСТОЧНИК KP.RU