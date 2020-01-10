2020-01-10T20:25:00+03:00
Общество

«Она мучается и медленно умирает от рака»: смертельно больная сибирячка просит забрать к себе ее любимца

Женщине безумно жаль расставаться со своей собакой, но она больше не может за ней ухаживать
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Смертельно больная сибирячка просит забрать ее любимца.Смертельно больная сибирячка просит забрать ее любимца.
Изменить размер текста:

В этой истории жалко всех: и собаку, и его хозяйку. Женщина смертельно больна, она медленно и мучительно умирает от рака. Сибирячка два месяца не ложилась в больницу: ждала, что для ее любимца Мухи найдется любящий хозяин, но не случилось. Собачку пришлось отдать зооспасателям, чтобы они нашли новую семью для питомца.

— Муха год жила с хозяйкой. Она ее малышкой подобрала в подъезде. Потом узнала, что больна — рак. Такая молодая — на вид ей 35 лет всего. Она мучилась и медленно умирала. Со здоровьем все плохо. Женщине срочно нужно было ложиться в больницу, но она не могла оставить любимца без присмотра, не хотела, чтобы он выживал на улице, ждала, когда найдется новый хозяин, а родных у нее нет: ни мужа, ни детей, ни родственников, — рассказывает волонтер Юлия Нильская. — Муха, как ребенок, очень добрая. Она у нас даже котят вылизывает, будто мама, и играет с ними.

Муха очень добрая, она, будто мама, ухаживает за котятами.

Муха очень добрая, она, будто мама, ухаживает за котятами.

Юлия рассказывает, что в последний раз с хозяйкой Мухи общалась еще в сентябре. Женщина регулярно спрашивала, как животное. А потом пропала…

Если вы хотите стать для Мухи новой семьей, звонит по телефону 8 — 952 — 906 — 73 — 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она мучается и медленно умирает от рака»: смертельно больная сибирячка просит забрать к себе ее любимца
«Ребенок 11 суток без сознания»: двухлетняя девочка из Казахстана после лечения кариеса впала в кому
«Она была без сознания»: стали известны подробности падения девочки в колодец
«Слава Богу, там не было ребенка»: после столкновения с тягачом хонда повисла на разделителе
«Уткнулись оба в телефон»: пассажира метро возмутили родители, не обращавшие внимание на дочку
«Вытащили, и в сугроб, как труп»: девочка упала в открытый колодец
«Летел прямо в меня»: неуправляемый кроссовер, врезавшийся в дорогую иномарку, напугал новосибирцев
«Вот так коллекция!»: сибиряк у себя на балконе устроил шведский стол для снегирей, щеглов и свиристелей
«Что б вас растащили!»: попавший в ДТП автобус спровоцировал огромную «пробку» в центре города
Она сутки там сидела: породистую собаку выбросили к мусорным бакам на мороз
Кинолог из Германии сделал тату пса на месте шрама от его же укусу
Минздрав: состояние подростка, который пережил клиническую смерть после похода в аквапарк, ухудшилось
60 домов без отопления: коммунальная авария в Новосибирске
Девочка в ушанке из России покорила подиум в Китае
«Сделаем все, чтобы он выздоровел»: аквапарк пообещал помочь мальчику, который пережил клиническую смерть после купания в джакузи
Под Новосибирском на школьника опрокинулся снегоход: ребенку зажало ногу, он не мог выбраться
На уровне развития котенка: в Новосибирске ищут хозяев для заторможенного кота
Плевать на людей: водитель маршрутки возил новосибирцев в мороз с открытой дверью
«Собака была в наморднике»: сибиряк ограбил магазин с помощью овчарки
«Прибыли медики»: седан не заметил на дороге внедорожник
Все стоят: из-за аварии на Коммунальном мосту собралась восьмибалльная пробка
Она святая: бабушка, чистящая снег на улице вместо коммунальщиков, восхитила сибиряков
Вот это транспорт: верблюд и пони-единорог на проезжей части в Новосибирске позабавили соцсети
«Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!»: водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу
«Родители были породистые»: кошка родилась с разными глазами из-за запрещенного эксперимента заводчиков