«Ребенок 11 суток без сознания»: двухлетняя девочка из Казахстана после лечения кариеса впала в кому

10 Янв. 2020 2020-01-11T10:15:33+03:00

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Трагедия случилась в семье жительницы Казахстана. Мама двухлетней девочки обратилась в стоматологическую клинику, чтобы вылечить кариес у малышки. Но после общего наркоза девочка впала в кому. Местные врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

— Я с ребенком, 2,5 года, пришла 26 декабря в клинику, чтобы вылечить кариес дочке. Я несколько раз спрашивала, что кроме «Севорана», будет вводиться ребенку, на что мне сказали, что больше ничего. В процессе, когда все случилось, выяснилось, что вводились «Убистезин» и «Эсмерон». Произошло то, чего не должно было случиться: ребенок в коме 11 суток, — рассказала мама малышки в своем аккаунте в Инстаграме. — Сейчас нам ставят предварительный диагноз смерть ствола головного мозга, хотя при всем этом ЭЭГ показывает низкоамплитудная активность мозга, то есть если бы был ее диагноз верен, то была бы изолиния. Ребенок при щекотке дергает ножками, реагирует на боль пальчиков на ноге, гемодинамика стабильна, температура в норме, давление, сердцебиения в норме. Я просто хочу, даже если у меня есть 1%, чтобы спасти мою девочку, чтобы мне в этом помогли врачи. Ребенку нужна специализированная помощь. Куда обращаться, я не знаю уже просто.

В Фейсбуке министр здравоохранения республики Казахстан Елжан Биртанов написал, что они провели консилиум, в котором участвовали лучшие детские врачи, невропатологи, нейрохирурги, кардиохирурги и анестезиологи.

— Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое, на данный момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей, — отмечает министр здравоохранения.

Мама малышки через Инстаграм обратилась к людям, она просит помочь найти ей врачей из Новосибирска, которые смогли бы помочь ее ребенку. Она готова перевести малышку в Россию.

— Нужны невропатологи, реаниматологи, кто сможет помочь прилететь? Будем оплачивать перелет. Может, кто сможет взять ребенка, может кто-то из врачей хороших сможет что-то сделать, чтобы ребенок жил!

ИСТОЧНИК KP.RU