2020-01-11T10:15:33+03:00
Общество

«Ребенок 11 суток без сознания»: двухлетняя девочка из Казахстана после лечения кариеса впала в кому

Сейчас мама ищет врачей в Новосибирске, чтобы перевезти дочку на лечение в Россию
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Малышка впала в кому после лечения кариеса. Фото: соцсетиМалышка впала в кому после лечения кариеса. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в семье жительницы Казахстана. Мама двухлетней девочки обратилась в стоматологическую клинику, чтобы вылечить кариес у малышки. Но после общего наркоза девочка впала в кому. Местные врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

— Я с ребенком, 2,5 года, пришла 26 декабря в клинику, чтобы вылечить кариес дочке. Я несколько раз спрашивала, что кроме «Севорана», будет вводиться ребенку, на что мне сказали, что больше ничего. В процессе, когда все случилось, выяснилось, что вводились «Убистезин» и «Эсмерон». Произошло то, чего не должно было случиться: ребенок в коме 11 суток, — рассказала мама малышки в своем аккаунте в Инстаграме. — Сейчас нам ставят предварительный диагноз смерть ствола головного мозга, хотя при всем этом ЭЭГ показывает низкоамплитудная активность мозга, то есть если бы был ее диагноз верен, то была бы изолиния. Ребенок при щекотке дергает ножками, реагирует на боль пальчиков на ноге, гемодинамика стабильна, температура в норме, давление, сердцебиения в норме. Я просто хочу, даже если у меня есть 1%, чтобы спасти мою девочку, чтобы мне в этом помогли врачи. Ребенку нужна специализированная помощь. Куда обращаться, я не знаю уже просто.

В Фейсбуке министр здравоохранения республики Казахстан Елжан Биртанов написал, что они провели консилиум, в котором участвовали лучшие детские врачи, невропатологи, нейрохирурги, кардиохирурги и анестезиологи.

— Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое, на данный момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей, — отмечает министр здравоохранения.

Мама малышки через Инстаграм обратилась к людям, она просит помочь найти ей врачей из Новосибирска, которые смогли бы помочь ее ребенку. Она готова перевести малышку в Россию.

— Нужны невропатологи, реаниматологи, кто сможет помочь прилететь? Будем оплачивать перелет. Может, кто сможет взять ребенка, может кто-то из врачей хороших сможет что-то сделать, чтобы ребенок жил!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке
«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли
Стало известно, какие объекты приватизируют в Новосибирске за три года
«Самый тупой подарок»: пост сибирячки о неудачном презенте мужа взбесил соцсети. Угадаете, о чем речь?
Его сердце остановилось: в больнице умер подросток, захлебнувшийся в аквапарке
«Тысяча рублей за знакомство»: с сибирячки потребовали налог за то, что она платно отдает кота на случку
«Она не пикает»: водитель маршрутки поскандалил со школьницей, у которой вместо карты была справка
«Они проверяют, есть ли дома жильцы»: новосибирцев взволновали странные электрики
Соцсети пытаются разгадать записку, которую нашла сибирячка, купив куртку в Zara
Ольга Бузова показала татуировку, как у ее новосибирского парня
Новосибирский таксист избил пассажира за отказ вытолкать машину из снега
Невероятно крепкий сон: новосибирским спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой уснула школьница
В массовое ДТП в Новосибирске попал легендарный автомобиль из прошлого века
Новосибирец заплатил 250 тысяч любовнику своей жены
Новосибирец погиб, напоровшись на собственную лыжу в Шерегеше
В Новосибирске поймали вора-гурмана, позарившегося на сыр
Безработный новосибирец похитил еду на 6 тысяч рублей
Пенсионный минимум в Новосибирской области составил 9,5 тысяч рублей
Новосибирец снялся во «Вторжении» Бондарчука за 1,5 тысяч рублей
Аномальное тепло и снегопады придут в Новосибирск
Блогер собирает деньги на билет в Дубай, чтобы подарить арабам снег из Новосибирска
Серию ограблений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии