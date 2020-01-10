«Слава Богу, там не было ребенка»: после столкновения с тягачом хонда повисла на разделителе

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:14:36+03:00

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На Октябрьском мосту произошло жуткое ДТП. При движении в сторону левого берега столкнулись тягач с полуприцепом и хэтчбек Honda Fit. Удар был такой силы, что легковушку выбросило с дороги на бетонный разделитель. Машина повисла на конструкции. Водители, которые ехали мимо, ужаснулись случившемуся. Видео с места аварии опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Мужик на «Фите» в шоке, у него кресло детское в машине было. Слава Богу, ребенка не было в автомобиле. Водитель тягача летел по мосту, совершая опасные маневры, — рассказал очевидец.

Подписчики паблика убеждены, что от тяжелых последствий водителя иномарки спас бетонный разделитель.

— Хорошо разделитель есть, а то последствия были бы плачевными.

— После нескольких десятков таких последствий его и установили, самая жесть была, когда после салюта на День города народ пешком через мост шел домой, а в это время устроили автогонки. Итог был очень печальный, размотало по всей ширине.

— Жесть какая!

В Новосибирске легковушка повисла на разделителе после столкновения с тягачем.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU