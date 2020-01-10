«Слава Богу, там не было ребенка»: после столкновения с тягачом хонда повисла на разделителе
На Октябрьском мосту произошло жуткое ДТП. При движении в сторону левого берега столкнулись тягач с полуприцепом и хэтчбек Honda Fit. Удар был такой силы, что легковушку выбросило с дороги на бетонный разделитель. Машина повисла на конструкции. Водители, которые ехали мимо, ужаснулись случившемуся. Видео с места аварии опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Мужик на «Фите» в шоке, у него кресло детское в машине было. Слава Богу, ребенка не было в автомобиле. Водитель тягача летел по мосту, совершая опасные маневры, — рассказал очевидец.
Подписчики паблика убеждены, что от тяжелых последствий водителя иномарки спас бетонный разделитель.
— Хорошо разделитель есть, а то последствия были бы плачевными.
— После нескольких десятков таких последствий его и установили, самая жесть была, когда после салюта на День города народ пешком через мост шел домой, а в это время устроили автогонки. Итог был очень печальный, размотало по всей ширине.
— Жесть какая!
В Новосибирске легковушка повисла на разделителе после столкновения с тягачем.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU