«Уткнулись оба в телефон»: пассажира метро возмутили родители, не обращавшие внимание на дочку

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске пассажира метро возмутила семейная пара. Вроде бы ничего необычного. В вагон зашла семья с маленькими ребенком. Девочка сидела в коляске. Семейная пара нашла свободные места и присела. Далее оба родителя достали телефоны и с увлечением начали что-то смотреть на экранах смартфонов. Парня, ехавшего рядом, возмутило, что они перестали обращать внимание на маленького ребенка. Он сфотографировал семью и опубликовал снимок в группе «Новосибирск».

— Родители 21 века в Новосибирском метрополитене, — подписал картинку парень.

Вот только пост вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков паблика. Мнения разделились: одни встали на защиту молодой пары, вторые возмутились тем, что молодой человек сделал фотографию малышки и опубликовал ее в Интернете.

— Плохие родители, ребенку телефон не дали!

— Очень хорошее фото. Видно, как родители даже в 21 веке любят своих детей и катают на колясках. И ребенок спокойный: дает родителям передышку.

Может родители так между собой общаются.

— Ну сидят молодые родители и переписывается в телефоне, каждый с кем-то, что их теперь расстрелять за это. Они все сейчас такие.

— Ну, не было бы телефонов, и что? Родители бы в окно смотрели или на стену с объявлением или на план метро. Вы думаете, что раньше ежеминутно с детьми сюсюкали?

— Не сюсюкали, но могли в дороге рассказывать ребенку о происходящем вокруг. Раньше дети в 2 года говорили вполне сносно, а сейчас не все и к 5 годам общаются и говорят нормально. Зато в гаджетах залипают. И родители радуются, что дети типа умные: планшет освоили и в телефоне делают, что хотят. Сами тупеют и детей отупляют.

— Как то проблема из пальца высосана, тебе условно может прийти смс личная или по работе, ты втыкаешь на пару минут в телефон, чтоб ответить, а в этот момент тебя фоткают, и получается, что ты за ребенком не следишь.

— Чужих детей снимать нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU