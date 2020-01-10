Она сутки там сидела: породистую собаку выбросили к мусорным бакам на мороз

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:00:29+03:00

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Жители микрорайона «Снегири» нашли на улице породистую собаку. Животное сутки просидело на морозе у мусорных контейнеров. Сейчас у ротвейлера обморожены все лапы. Но, по словам новосибирцев, все не так уж плохо. Лапки постепенно приходят в норму, только пока собака не может долго гулять: мерзнет. Сейчас важно найти девочке новый дом, где ее будут любить и заботиться. Для этого местная жительница Елена Титова опубликовала в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» объявление о своей находке.

— Вероятнее всего, ее выкинули к моему подъезду, но пока это все лишь наши догадки, — рассказывает сибирячка. — Она была без ошейника. В наших четырех домах точно нет ни у кого собак подобной породы. Собаке 4-5 лет, есть небольшое обморожение конечностей. Девочка умная и очень-очень добрая, несмотря на то, как с ней поступили.

Первый раз бездомного ротвейлера жители микрорайона заметили еще 8 января. До 20 января собаку забрал на передержку доброволец. Но что будет дальше с ротвейлером, пережившим предательство, неизвестно.

— Милая такая, несмотря на внушительные размеры и серьезность породы. Пусть ей повезет на этот раз! — написали подписчики паблика.

— Малышечка, самых любящих хозяев тебе!

Если вы хотите забрать брошенного ротвейлера себе, звоните по телефону 8-953-772-4742, Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU