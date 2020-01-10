Кинолог из Германии сделал тату пса на месте шрама от его же укуса

10 Янв. 2020 2020-01-11T07:12:29+03:00

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На днях в новосибирский тату-салон обратился необычный клиент: он попросил сделать ему тату, для которого не нужен был эскиз. Он принёс фотографию своего питомца и попросил набить его на руке!

— Человек живёт в Германии сейчас, но родился и жил 13 лет в Новосибирске. Делал тату в Новосибирске, для этого специально прилетал сюда. Работает он кинологом, — рассказал тату-мастер Павел Васильев. — На тату - его любимый пес, который его укусил. Оставил шрам на руке, который хозяин решил перекрыть тату с изображением того самого пса.

Чтобы спрятать шрам, хозяину собаки пришлось потратиться. Цветное изображение на предплечье обошлось в 800 долларов. А татуировщик потратил на работу около 6-7 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU