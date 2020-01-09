2020-01-09T21:55:53+03:00
Происшествия

«Там все было в крови»: собаке, родившей щенков, живодеры размозжили голову

Сейчас ей помогают новосибирские волонтеры
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Собака сама вышла к людям за помощью. Фото: «Приют Академгородка»Собака сама вышла к людям за помощью. Фото: «Приют Академгородка»
Изменить размер текста:

Зоозащитники из приюта в Новосибирском Академгородке спасают лабрадора с рубленой раной головы. Собака сама вышла к людям за помощью — по ней было видно, что не так давно у нее появились щенки.

— Отец и сын нашли ее около гаражей — раненая собака сама вышла к их машине. Она была вся в крови — ее явно убивали! К тому же, заметно, что она совсем недавно родила щенков. Нашедшие люди нашли то место, где ее, судя по всему, били, но щенков там не было, — сообщается в паблике Вконтакте «Приют Академгородка». — Мы договорились с людьми, что они отвезут собаку в клинику и запишут на наш приют. И они не побоялись, не просили девочку умирать, а отвезли ее к ветеринарам — там собаке сразу оказали всю необходимую помощь. А позже — зашили эти ужасные раны на голове.

В ветклинике собаке зашили рану на голове. Фото: «Приют Академгородка»

В ветклинике собаке зашили рану на голове. Фото: «Приют Академгородка»

Волонтеры просят всех, кто может знать что-либо про эту собаку, сообщить об этом в их приют. Связаться с зоозащитниками можно по номеру телефона 8-913-959-23-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Там все было в крови»: собаке, родившей щенков, живодеры размозжили голову
Лунное затмение 11 января 2020 года: что увидят новосибирцы
«Он скулил от боли»: волонтеры спасают беззубого пса со сломанным черепом
В Новосибирске маршрутка столкнулась с иномаркой: в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Пушистый и наглый: в новосибирском приюте кролик отобрал лежанку у 7-килограммового кота
Следователи проверят аквапарк после того, как 16-летний подросток захлебнулся в джакузи
«Маньяки какие-то»: сибирячка нашла камеру наблюдения в примерочной магазина
Лунное затмение 11 января 2020 года: астролог рассказала, что нужно делать
«А в чем героизм мальчика?»: подростку, который заплатил за блогершу в автобусе, собрали 1,5 миллиона рублей
Пропал за несколько часов до боя курантов: волонтеры ищут сибиряка, не явившегося к праздничному столу
Машина всмятку: сибирячка погибла в страшной аварии на Мочищенском шоссе
«Кожа слазила несколько раз»: сибирячке обожгли лицо во время депиляции
Пригрозил фармацевту пистолетом: в Новосибирске налетчик в медицинской маске ограбил аптеку
«Париж и Нью-Йорк меня бесят!»: Жерар Депардье в «Вечернем Урганте» признался в любви к Новосибирску
«Дети пешком идут полкилометра»: новосибирц требуют сделать остановку рядом со школой
«Пообещал искать»: экс-полицейский попал в суд за отказ расследовать кражу телефона
«Я умру без снега»: новосибирская пианистка завоевала два Гран-при на конкурсе в Лондоне
«Кидался на полицейского и обзывался»: в Новосибирске авиадебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей
Новосибирская пенсионерка, упавшая в яму с кипятком, умерла в больнице
Школьник, чуть не утонувший в новосибирском аквапарке, находится без сознания в больнице