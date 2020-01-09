«Там все было в крови»: собаке, родившей щенков, живодеры размозжили голову

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:55:53+03:00

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Зоозащитники из приюта в Новосибирском Академгородке спасают лабрадора с рубленой раной головы. Собака сама вышла к людям за помощью — по ней было видно, что не так давно у нее появились щенки.

— Отец и сын нашли ее около гаражей — раненая собака сама вышла к их машине. Она была вся в крови — ее явно убивали! К тому же, заметно, что она совсем недавно родила щенков. Нашедшие люди нашли то место, где ее, судя по всему, били, но щенков там не было, — сообщается в паблике Вконтакте «Приют Академгородка». — Мы договорились с людьми, что они отвезут собаку в клинику и запишут на наш приют. И они не побоялись, не просили девочку умирать, а отвезли ее к ветеринарам — там собаке сразу оказали всю необходимую помощь. А позже — зашили эти ужасные раны на голове.

В ветклинике собаке зашили рану на голове. Фото: «Приют Академгородка»

Волонтеры просят всех, кто может знать что-либо про эту собаку, сообщить об этом в их приют. Связаться с зоозащитниками можно по номеру телефона 8-913-959-23-33.

ИСТОЧНИК KP.RU