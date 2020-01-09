«Бросила жена»: одинокий вахтовик просит его отмыть и привести в чувства

9 Янв. 2020 2020-01-09T03:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное объявление появилось в соцсети. Мужчина, которого бросила супруга, предложил свои услуги. Вот только за работу новосибирец просит не деньги, а еду и общение. Оказывается, у него сейчас непростой период в жизни: бросила жена.

— Может, кому требуется мужчина 50 лет. Сейчас в запое: два месяца назад ушла жена. Но если отмыть и привести в чувство, еще поработаю. Умею все: сварка, ремонт движимости и недвижимости. Оплата — еда и общение. Ищу друга, ведь бывшая хоть и «кобра», но все еще любимая, — написал мужчина в соцсети.

Еще он сразу предупреждает, что с «хвостом»: у него есть собака и две кошки. А вот друзей у бедолаги нет, ведь большую часть жизни он работал на севере вахтовиком.

Новосибирцы поддержали мужчину, вот только поработать пока никто не пригласил, зато пообщаться — пожалуйста.

— Главное, не отчаивайся и не унывай. Пить бросай, а к весне найдешь кого-нибудь. В Новосибирске очень много одиноких симпатичных женщин, желающих связать свою судьбу, главное не пей, и все будет, сейчас они стали привередливые, им только трезвых подавай, по себе знаю.

— Перестань себя жалеть, бросай пить. Подумай о своих животных, они же никуда не ушли, они тебя любят, не огорчай их. Пиши, если совсем тяжело.

— Женщины, берите, завтра и таких не будет!

— Хочется верить, что у человека все наладится.

ИСТОЧНИК KP.RU