«Сбил человека и хотел скрыться!»: новосибирцы самостоятельно задержали пьяного водителя

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:36:41+03:00

Очевидцы сообщают, что автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения и при попытке скрыться совершил ДТП

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Новогодние каникулы продолжаются неспокойно. Ночью в Калининском районе, как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ 54, очевидцы задержали пьяного водителя, сбившего дорожного рабочего.

— Ночью у дома №23 на улице Богдана Хмельницкого водитель седана Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего и попытался уехать с места происшествия, — говорится в паблике АСТ 54. — Виновника ДТП смогли догнать и задержать очевидцы, которые вызвали полицию и скорую.

В попытках скрыться водитель Chevrolet также совершил столкновение с Mazda Demio. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Прибывшие сотрудники ДПС составили материал об административном правонарушении. По словам подписчика, мужчина, управлявший Chevrolet, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший рабочий с подозрениями на сотрясение мозга и перелом ребер доставлен в больницу.

— Вот таких сразу садить надо хотя бы на полгода, с конфискацией авто! — возмущается подписчик АСТ 54.

— У кого-то видимо Новый год не закончился еще…- комментирует другой подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU