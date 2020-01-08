2020-01-08T07:36:41+03:00
Происшествия

«Сбил человека и хотел скрыться!»: новосибирцы самостоятельно задержали пьяного водителя

Очевидцы сообщают, что автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения и при попытке скрыться совершил ДТП
Татьяна ГАЙДУКОВА
Поделиться:
Ночью у дома №23 на улице Богдана Хмельницкого водитель Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего. ФОТО: АСТ54Ночью у дома №23 на улице Богдана Хмельницкого водитель Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего. ФОТО: АСТ54
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы продолжаются неспокойно. Ночью в Калининском районе, как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ 54, очевидцы задержали пьяного водителя, сбившего дорожного рабочего.

— Ночью у дома №23 на улице Богдана Хмельницкого водитель седана Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего и попытался уехать с места происшествия, — говорится в паблике АСТ 54. — Виновника ДТП смогли догнать и задержать очевидцы, которые вызвали полицию и скорую.

В попытках скрыться водитель Chevrolet также совершил столкновение с Mazda Demio. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Прибывшие сотрудники ДПС составили материал об административном правонарушении. По словам подписчика, мужчина, управлявший Chevrolet, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший рабочий с подозрениями на сотрясение мозга и перелом ребер доставлен в больницу.

— Вот таких сразу садить надо хотя бы на полгода, с конфискацией авто! — возмущается подписчик АСТ 54.

— У кого-то видимо Новый год не закончился еще…- комментирует другой подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почему сильные не могут родить»: блогер объяснила причину бесплодия женщин-добытчиц
Пожарный поезд пришел на помощь: для тушения рынка в Искитиме вызвано подкрепление
«Один мужчина забежал на крышу»: в Искитиме горит вещевой рынок
«Вор оказался зятем!»: сибиряк украл у своей тещи 320 тысяч рублей
«Сбил человека и хотел скрыться!»: новосибирцы самостоятельно задержали пьяного водителя
«Такой хоккей нам нужен!»: «Сибирь» одержала победу в Екатеринбурге
«Зато не убегут»: новосибирцев рассмешили собаки, гуляющие на крыше
«Добровольная вакцинация от рака»: новосибирцев насторожило объявление на подъездах
«Это традиция»: юрист объяснил, почему следователи обвиняют оперного певца по статье «изнасилование»
«С открытым ртом и шприцом в руке»: в Бердске очевидцы сняли на видео подозрительного водителя
«Там могут быть газовые баллоны»: пожар на рынке в Оби напугал сибиряков
Потерялся Тоша с хвостиком: в Новосибирске ищут модную собачку
Праздники продолжаются: пьяный водитель устроил два ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Необыкновенная красота: новосибирцы празднуют Рождество Христово
Деньги нуждающимся или 20 книжек: новосибирцы занялись самообразованием на спор
Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Перепись населения 2020 в Новосибирске: когда пройдет, где ответить на вопросы онлайн
«Там соседа убивают»: подростки ломали дверь в квартиру новосибирца и били его арматурой
«Рука загуляла на Новый год»: жених Ольги Бузовой вывихнул плечо
«Стоят, смотрят, как лежит»: иномарка сбила мужчину возле остановки, но никто ему не помог
«Услышал хлопок, что-то подбросили в авто»: в Бердске подожгли машину обманутого дольщика
«Ему было плохо»: новосибирцев возмутил номер с ежом на сцене филармонии
Перепугал всех: новосибирец с кухонным ножом бросался на прохожих и гонялся за автомобилями
Осталась без ресниц: косметолог испортил сибирячке внешний вид
«Город погряз в снегу»: новосибирец пожаловался на плохую уборку улицы Тургенева