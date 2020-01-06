2020-01-06T15:10:03+03:00
Происшествия

«Услышал хлопок, что-то подбросили в авто»: в Бердске подожгли машину обманутого дольщика

Сейчас расследованием дела занимается полиция
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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На глазах у хозяина иномарки сгорел автомобиль. Фото: Алексей ШагойкоНа глазах у хозяина иномарки сгорел автомобиль. Фото: Алексей Шагойко
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В Бердске у дома №1А на улице Береговой поздней ночью 6 января загорелся автомобиль Honda Accord. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Николай Степоненков сообщили КП-Новосибирск, что вызов был в 3.54.

— У машины сгорели весь салон, моторный отсек, лобовое стекло и панель приборов. Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, но наиболее приоритетная — поджог. Дознавателем была вызвана следственно-оперативная группа МВД по городу Бердску, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Николай Степоненков.

У Алексея Шагойко — хозяина машины — окна из дома выходят на автомобиль, но он толком не увидел, кто был у его авто.

— Я услышал хлопок, что-то подбросили в автомобиль. Разглядеть никого не смог, так было очень темно, — говорит владелец автомобиля.

До приезда пожарных Алексей вместе с соседом пытались потушить машину самостоятельно — закидывали снегом. Попытка была тщетна — автомобиль вовсю полыхал. Сам Алексей и его жена уверяют, что врагов у семьи нет, как и конкурентов и серьезных конфликтов. Дажне несмотря на то, что сибиряки являются обманутыми дольщиками.

— Кто поджог, вообще нет никаких мыслей, — рассказывает Алексей. — Правда в том, я вложился в строительство на Маркса 57\1. Уже три года ждем жилье. Ситуация не продвигается ни в положительную, ни в отрицательную сторону, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск Алексей Шагойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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