2020-01-06T12:48:55+03:00
Общество

Перепугал всех: новосибирец с кухонным ножом бросался на прохожих и гонялся за автомобилями

Полиция приехала на вызов спустя три часа
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Лицо мужчины зафиксировала камера домофона. Фото: Инцидент НовосибирскЛицо мужчины зафиксировала камера домофона. Фото: Инцидент Новосибирск
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Вечером 4 января около дома Забалуева 88 неизвестный мужчина напугал жителей Ленинского района, размахивая кухонным ножом. Очевидец произошедшего рассказал историю в группе «Инцидент Новосибирск».

— Вышел встретить друга у подъезда. Открыл двери, стал выглядывать товарища. В этот момент в наш подъезд зашел мужчина в капюшоне, обошел меня. Поблагодарил за то, что впустил его, прошел к лифтам, достал зеленый кухонный нож из кармана и стал двигаться в мою сторону, — делится подробностями произошедшего Новосибирец. — Я побежал в ближайший автомобиль, который оказался такси.

Таксист пустил сибиряка внутрь, и они стали дожидаться его друга. Потом парень пересел в машину друга, и они вызвали полицию.

— Пока ехала полиция, этот мужчина напугал молодую пару, которые испугались и укрылись в своем авто, — продолжает свою историю новосибирский смельчак.

Мужчина с ножом гонялся за автомобилем, в котором сидели парни. Но вскоре он вышел с ними на контакт.

— Пояснил, что не помнит где живет, просил довезти до площади Калинина. На наши просьбы уйти и не беспокоить граждан, он не реагировал. Потом убежал к соседнему дома и скрылся, — говорит парень и добавляет, что полиция его не поймала. — Просто ужасная ситуация. Психопат по ночам с ножом нападает, а никто ничего не делает, так как нет состава преступления. Ну убил и ладно, так бывает.

Неизвестный мужчина бьёт ножом в камеру домофона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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