2020-01-06T07:08:05+03:00
Происшествия

Рыбак на снегоходе провалился в снег посреди Обского водохранилища: вызволяли его спасатели

Все произошло в двух километрах от берега
Надежда РЫЖКИНА
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Обиссиленного рыбака вызволили спасатели. Фото: МАСС.Обиссиленного рыбака вызволили спасатели. Фото: МАСС.
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В воскресенье, 5 января, на Обском водохранилище в беду попал рыбак. 55-летний мужчина на снегоходе провалился в глубокий снег примерно в двух километрах от берега: транспорт завалился на один бок и заглох. Пока рыбак самостоятельно пытался вытащить снегоход, ему стало плохо и он обратился за помощью к спасателям.

К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась. Его небольшой снегоход спасатели погрузили в эвакуационные сани, а затем доставили рыбака и его снаряжение в отряд МАСС. Там сибиряк согрелся, а потом отправился домой.

Тем временем спасатели дают важные рекомендации для рыбаков:

— Перед поездкой на рыбалку убедитесь в нормальном самочувствии. Если есть небольшое недомогание или слабость, лучше остаться дома, — предупреждают спасатели. - Зимой на рыбалку нежелательно выезжать поодиночке. С собой необходимо брать телефон, тёплые вещи, аптечку и воду, термос с чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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