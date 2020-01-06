«Обгоняла на скорости»: сибирячка на иномарке влетела в яму на новосибирском мосту

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:58:01+03:00

Девушка серьезно пострадала и находится в больнице

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Около полуночи в воскресенье, 5 января, серьезная авария произошла на Октябрьском мосту: там девушка на иномарке врезалась в ограждение.

- Сибирячка за рулём Infiniti влетела в яму на мосту и врезалась в препятствие. На месте происшествия работали спасатели, которые при помощи специнструмента вытащили девушку из автомобиля, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

Удар был такой силы, что без травм не обошлось: прибывшие на место ДТП врачи «Скорой помощи» госпитализировали сибирячку в больницу.

Добавляют красок в произошедшее и очевидцы произошедшего, причем винят в произошедшем саму девушку:

- Она меня обогнала, прям надавила, жалко регистратора нет, - написал пользователь соцсетей под ником Дима Баган.

Пользователи соцсетей с ним солидарны:

- Вот как надо ехать и куда смотреть, чтобы даже не успеть среагировать, - считают комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/753337" frameborder="0"></iframe> Сибирячка на иномарке влетела в яму на новосибирском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU