«Обгоняла на скорости»: сибирячка на иномарке влетела в яму на новосибирском мосту
Около полуночи в воскресенье, 5 января, серьезная авария произошла на Октябрьском мосту: там девушка на иномарке врезалась в ограждение.
- Сибирячка за рулём Infiniti влетела в яму на мосту и врезалась в препятствие. На месте происшествия работали спасатели, которые при помощи специнструмента вытащили девушку из автомобиля, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»
Удар был такой силы, что без травм не обошлось: прибывшие на место ДТП врачи «Скорой помощи» госпитализировали сибирячку в больницу.
Добавляют красок в произошедшее и очевидцы произошедшего, причем винят в произошедшем саму девушку:
- Она меня обогнала, прям надавила, жалко регистратора нет, - написал пользователь соцсетей под ником Дима Баган.
Пользователи соцсетей с ним солидарны:
- Вот как надо ехать и куда смотреть, чтобы даже не успеть среагировать, - считают комментаторы.
Сибирячка на иномарке влетела в яму на новосибирском мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU