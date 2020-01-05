2020-01-05T12:39:26+03:00
Общество

«Дорога — стекло»: новосибирцы попали в ДТП с колеей на дамбе ГЭС

Водители жалуются, что колея выкидывает машины в разные стороны
Никита МАНЬКО
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Колея на дамбе ГЭС печально известна водителям.Колея на дамбе ГЭС печально известна водителям.Фото: АСТ-54
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Новосибирцы сообщили о возвращении аварийной колеи на дамбе ГЭС по дороге из Академгородка. В воскресенье, 5 января, очевидцы засняли ДТП с BMW X3 и «ВАЗ-2109»: после столкновения отечественный автомобиль выбросило с дороги.

Подписчики сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» написали, что у BMW оказалась разбита передняя часть кузова. На место прибыли «скорая» и экипаж ГИБДД, а очевидцы подозревают, что виновата колея.

- Утром ехал по дамбе, дорога — стекло, набитая колея и отбойник изо льда по краю . Машину сдувает ветер, — предупредил водитель Алексей.

Другой комментатор предложил «крепче держаться за руль и снижать скорость», так как ездит по дамбе уже пять лет. Но многие не уверены, что это спасет от знаменитой колеи.

- Все равно, хоть и за руль крепче держишься, но постоянно в напряжении, и это до поры и до времени, — написал Евгений.

Авария на дамбе ГЭС.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"Никита МАНЬКО

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По словам очевидцев, один из водителей был пьян. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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