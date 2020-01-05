«Не завидую водителю»: новосибирец разбил спорткар за пять миллионов в ДТП
Новосибирец устроил ДТП с дорогим спорткаром рядом с храмом в Новосибирске. По данным подписчиков «АСТ-54», водитель Mitsubishi Lancer захотел развернуться на пересечении Красного проспекта и улицы Советской, но не пропустил спортивное купе Porsche 718 Cayman S. Столкновение произошло после 23.00 и практически не создало пробок.
От удара Mitsubishi лишился переднего колеса, а Porsche получил серьезные вмятины передней и задней части левого крыла. Спорткар был застрахован по КАСКО.
Подписчики уточнили, что кузов спорткара представляет собой единую отлитую конструкцию и не подлежит полноценному ремонту. Стоимость Porsche 718 Cayman S. в России начинается от 4,7 миллионов рублей, и пользователи соцсетей полагают, что водитель Mitsubishi влез в огромные долги и его ожидает иск от страховой.
— Виновника ДТП попросят через суд возместить разницу между тем, что заплатили страховые компании по полисам ОСАГО и КАСКО. В любом случае, водителю не повезло сильно, — уверен подписчик Александр Макаренко.
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Автомобиль несколько раз перевернулся и лишился колес.(подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU