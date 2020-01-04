Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск

4 Янв. 2020 2020-01-04T21:49:33+03:00

Что именно случилось с мужчиной, сейчас разбираются медики

Изменить размер текста: A A

Ночью в воскресенье, 5 января, воздушное ЧП случилось в небе над Сибирью: самолет авиакомпании «S7», выполнявший рейс из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в аэропорт «Толмачево». О том, что случилось, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в новосибирском аэропорту.

- Борт начал полет, но одному из пассажиров - мужчине - стало плохо, - пояснили КП-Новосибирск в воздушной гавани. - Командир принял решение об экстренной посадке и возвращении в Новосибирск.

Что именно стало причиной резкого ухудшения самочувствия сибиряка, сейчас разбираются медики.

- На данный момент точный диагноз неизвестен, - продолжили в новосибирском аэропорту. - С мужчиной сейчас находятся врачи.

В «Толмачево» заверили, что в ближайшее время самолет вновь вылетит на Камчатку.

ИСТОЧНИК KP.RU