2020-01-04T21:49:33+03:00
Происшествия

Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск

Что именно случилось с мужчиной, сейчас разбираются медики
Татьяна СОЛОВОВА
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Самолет вернулся из-за плохого самочувствия пассажира.Самолет вернулся из-за плохого самочувствия пассажира.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Ночью в воскресенье, 5 января, воздушное ЧП случилось в небе над Сибирью: самолет авиакомпании «S7», выполнявший рейс из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в аэропорт «Толмачево». О том, что случилось, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в новосибирском аэропорту.

- Борт начал полет, но одному из пассажиров - мужчине - стало плохо, - пояснили КП-Новосибирск в воздушной гавани. - Командир принял решение об экстренной посадке и возвращении в Новосибирск.

Что именно стало причиной резкого ухудшения самочувствия сибиряка, сейчас разбираются медики.

- На данный момент точный диагноз неизвестен, - продолжили в новосибирском аэропорту. - С мужчиной сейчас находятся врачи.

В «Толмачево» заверили, что в ближайшее время самолет вновь вылетит на Камчатку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск
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