2020-01-04T16:18:35+03:00
Общество

«Высек как надо!»: новосибирский Санта доставил девушке удовольствие розгами

А еще прутья по телу избавляют от депрессии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Санта побил журналистку розгами. Фото: Наталья КоробицынаСанта побил журналистку розгами. Фото: Наталья Коробицына
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Новосибирский Санта Клаус в Новый год сделал необычный подарок журналистке из издания «Сибкрай». Волшебник избавил девушку от стресса. Для этого он хорошенько прошелся розгами по телу сибирячки. Дедушка убежден, журналистка на весь год забудет, что такое слезы и депрессия. А он знает в этом толк, ведь под накладным животиком и маской Санты прячется опытный психиатр Герман Пилипенко. Кстати, наряд ему делали швеи, которые мастерят костюмы для известных актеров.

— Перед тем как взять в руки розги, пришлось пройти длительное обучение, — признался Герман Пилипенко. — Заниматься этим любой желающий не может! Не путайте ни в коем случае розготерпаию с поркой. Сначала таким методом мы лечили зависимых, а уже с годами это распространилось и на тех, кто много плачет.

Розги - лучшее средство от стресса. Фото: Наталья Коробицына

Розги - лучшее средство от стресса. Фото: Наталья Коробицына

К волшебнику за порцией удовольствия розгами приходят зарубежные бизнесмены, а еще бывшие омоновцы, которые страдают от садистских наклонностей, также розги хорошо воспитывают мужей, бьющих жен, да и вообще — это лучшее средство прийти в себя.

Новосибирский Санта высек журналистку розгами.автор и режиссёр - Наталья Коробицына

ИСТОЧНИК KP.RU

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