Берегись автомобиля: двух угонщиков поймали в Новосибирской области

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:34:06+03:00

В Новосибирской области задержаны подозреваемые в угонах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

«МАЗ» и «Газель» хотели похитить в Новогодние праздники

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Новый год, судя по всему, вселяет аппетит в жуликов. Взгляд двух угонщиков лёг на грузовые автомобили.

- 3 января житель села Нагорное Куйбышевского района обнаружил пропажу «МАЗ-500». Перед пропажей грузовой автомобиль находился на стоянке коммерческого предприятия. Сотрудники полиции сумели задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 34-летний сторож этого же предприятия, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Похожий случай произошёл в Чулыме, из гаража исчез автомобиль «Газель».

- сотрудники ГИБДД на автодороге «Каргат-Довольное» по приметам задержали угнанный автомобиль. Автомобилем управлял 28-летний мужчина, который работал водителем у владельца транспортного средства, - уточнили в полиции региона.

Отметим, что ранее оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Напомним, что данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU