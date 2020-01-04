Берегись автомобиля: двух угонщиков поймали в Новосибирской области
Новый год, судя по всему, вселяет аппетит в жуликов. Взгляд двух угонщиков лёг на грузовые автомобили.
- 3 января житель села Нагорное Куйбышевского района обнаружил пропажу «МАЗ-500». Перед пропажей грузовой автомобиль находился на стоянке коммерческого предприятия. Сотрудники полиции сумели задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 34-летний сторож этого же предприятия, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Похожий случай произошёл в Чулыме, из гаража исчез автомобиль «Газель».
- сотрудники ГИБДД на автодороге «Каргат-Довольное» по приметам задержали угнанный автомобиль. Автомобилем управлял 28-летний мужчина, который работал водителем у владельца транспортного средства, - уточнили в полиции региона.
Отметим, что ранее оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Напомним, что данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU