Ушел 1 января: в Новосибирске пропал парень с севшим телефоном
В Новосибирске пропал 19-летний Бочкарев Алексей Александрович . Он ушел 1 января из дома в Октябрьском районе и до сих пор не вернулся.
— Рост 178, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русая короткая стрижка, — сообщают в своей ориентировке поисковый отряд «Лиза Алерт».
Раньше парень проживал в Искитимском районе. В Новосибирск приехал учиться. Ранее он не пропадал. По предварительной информации, у парня сел телефон и больше на связь он не выходил. Родители обзвонили всех друзей, больницы и родственников. Парня нигде нет.
— Алексей был одет в болотного цвета куртка с синими вставками с капюшоном, синие джинсы, темно-синие кроссовки, черная шапка, — рассказывают поисковики.
Если вам что -то известно о местонахождении парня или вы его видели сообщите по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU