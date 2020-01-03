2020-01-03T16:44:57+03:00
Общество

Ушел 1 января: в Новосибирске пропал парень с севшим телефоном

О его местонахождении ничего неизвестно уже 3 дня
Анна ПАШАГИНА
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Парень учиться в Новосибирске. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».Парень учиться в Новосибирске. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».
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В Новосибирске пропал 19-летний Бочкарев Алексей Александрович . Он ушел 1 января из дома в Октябрьском районе и до сих пор не вернулся.

— Рост 178, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русая короткая стрижка, — сообщают в своей ориентировке поисковый отряд «Лиза Алерт».

Раньше парень проживал в Искитимском районе. В Новосибирск приехал учиться. Ранее он не пропадал. По предварительной информации, у парня сел телефон и больше на связь он не выходил. Родители обзвонили всех друзей, больницы и родственников. Парня нигде нет.

— Алексей был одет в болотного цвета куртка с синими вставками с капюшоном, синие джинсы, темно-синие кроссовки, черная шапка, — рассказывают поисковики.

Если вам что -то известно о местонахождении парня или вы его видели сообщите по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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