Опоздали на час: у скорого поезда «Новосибирск — Новокузнецк» заклинило колеса
Днем в пятницу, 3 января в 14.40 с вокзала Новосибирск-Главный не смог уехать скорый поезд «Экспресс» №858 сообщением «Новосибирск — Новокузнецк».
— Задержка произошла из-за заклинивания колесной пары, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Чтобы пассажиры смогли уехать им был предоставлен запасной состав поезда. Именно в них пересадили пассажиров.
— Отметим, что на время задержки в вагонах состава поддерживалась комфортная температура. На график движения других поездов задержка не повлияла, — говорят в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Задержка составил всего 1 час.
ИСТОЧНИК KP.RU