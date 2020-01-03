Опоздали на час: у скорого поезда «Новосибирск — Новокузнецк» заклинило колеса

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:41:23+03:00

Пассажиров быстро пересадили в другой поезд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Из пассажиров никто не пострадал

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Днем в пятницу, 3 января в 14.40 с вокзала Новосибирск-Главный не смог уехать скорый поезд «Экспресс» №858 сообщением «Новосибирск — Новокузнецк».

— Задержка произошла из-за заклинивания колесной пары, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Чтобы пассажиры смогли уехать им был предоставлен запасной состав поезда. Именно в них пересадили пассажиров.

— Отметим, что на время задержки в вагонах состава поддерживалась комфортная температура. На график движения других поездов задержка не повлияла, — говорят в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Задержка составил всего 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU