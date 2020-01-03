2020-01-03T11:27:51+03:00
Общество

Рождество 2020 в Новосибирске: расписание служб, куда сходить, что посмотреть в праздник

Где и какие службы пройдут на Рождество 2020 в Новосибирске, читайте нашем материале
Анна ПАШАГИНА
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В Новосибирских храмах готовятся к празднованию Рождества. Фото: Епархиальный медиа-центр.В Новосибирских храмах готовятся к празднованию Рождества. Фото: Епархиальный медиа-центр.
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Верующие по всей стране готовятся встречать Рождество 2020, и Новосибирск - не исключение .

— Праздничные богослужения в честь Рождества пройдут во всех храмах Новосибирска. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко

Итак, вот где ждут сибиряков на службы:

1. Собор во имя Александра Невского

Служба начнется с 6 на 7 января в полночь.

2. Вознесенский кафедральный собор

6 января 17:00 — Всенощное бдение.

7 января в 00.00 — Божественная литургия.

3. Троице-Владимирский собор

6 января в 22.00 — Всенощное бдение и Божественная литургия.

7 января в 7.00 Божественная литургия.

4. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

6 января в 17.00 Всенощное бдение.

7 января в 00.00 Божественная литургия.

5. Храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая»

6 января в 23.00 — Божественная литургия.

7 января в 8.30 — Божественная литургия.

Также 7 января в Калининском районе в парке «Сосновый бор» в 12.00 пройдет праздничная программа «Волшебное Рождество». В Кировском районе в парке «Бугринская роща» в 15.00 будет тематическая программа «И зажглась рождественская звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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