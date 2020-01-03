Рождество 2020 в Новосибирске: расписание служб, куда сходить, что посмотреть в праздник
Верующие по всей стране готовятся встречать Рождество 2020, и Новосибирск - не исключение .
— Праздничные богослужения в честь Рождества пройдут во всех храмах Новосибирска. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко
Итак, вот где ждут сибиряков на службы:
1. Собор во имя Александра Невского
Служба начнется с 6 на 7 января в полночь.
2. Вознесенский кафедральный собор
6 января 17:00 — Всенощное бдение.
7 января в 00.00 — Божественная литургия.
3. Троице-Владимирский собор
6 января в 22.00 — Всенощное бдение и Божественная литургия.
7 января в 7.00 Божественная литургия.
4. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
6 января в 17.00 Всенощное бдение.
7 января в 00.00 Божественная литургия.
5. Храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая»
6 января в 23.00 — Божественная литургия.
7 января в 8.30 — Божественная литургия.
Также 7 января в Калининском районе в парке «Сосновый бор» в 12.00 пройдет праздничная программа «Волшебное Рождество». В Кировском районе в парке «Бугринская роща» в 15.00 будет тематическая программа «И зажглась рождественская звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU