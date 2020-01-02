Житель Новосибирска устроил массовую расправу над символами Нового года

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:56:46+03:00

Предприимчивый горожанин дождался, пока цена новогодних елок опустится до нуля и приобрел их оптом

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Житель Новосибирска Владимир Притьмов приобрел около тридцати новогодних деревьев. Он сделал это, дождавшись момента, когда «зеленые красавицы» обесценятся до нуля.

Предприниматель взял пихты на Октябрьском рынке. Из стволов он заготовил дрова для растопки печи, а ветки измельчил, чтобы создать уютную «подстилку» для кур.

- Символы Нового года – ароматные пихты, стройные сосны, высокие пушистые ели. Но, как всегда под Новый год, происходит чудо: эти символы Нового года за несколько часов до его наступления превращаются в ничто. Они не стоят ни копейки, валяются везде. Продавцы готовы деньги заплатить людям, имеющим грузовые машины, чтобы у них это забрали и куда-то утилизировали, - прокомментировал Владимир на видео, которое предоставил КП-Новосибрск.

В небольшом ролике предприимчивый новосибирец и продемонстрировал, как практично превращает пихты в дрова.

Житель Новосибирска привез домой 30 новогодних елок и уничтожил их.

ИСТОЧНИК KP.RU