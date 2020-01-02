2020-01-02T15:22:07+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка опрокинулась на крышу

Авария произошла на Большевистской улице
Вадим АЛЕКСЕЕВНикита МАНЬКО
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Иномарка перевернулась на крышу.Иномарка перевернулась на крышу.Фото: Никита МАНЬКО
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Новосибирцы, проезжающие по Большевистской улице, стали очевидцами не смертельного, но очень неприятного ДПТ: автомобиль перевернулся на крышу.

- Это произошло у поворота на Бугринский мост на Большевистской улице, - сообщил с места происшествия корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько. – Пострадавших и деталей автомобиля рядом видно не было.

Корреспондент также отметил, что снег в городе мокрый, дороги почти не очищены. Возможно, это стало одной из причин ДТП.

В Новосибирске иномарка опрокинулась на крышу.Никита МАНЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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