2020-01-02T11:10:53+03:00
Общество

«К чему готовят наших детей?!»: новосибирцев возмутила кукла «мальчик-девочка»

У игрушки с женским личиком ниже пояса оказались мужские половые признаки
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Снимок странной куклы появился на странице www.instagram.com/revizor.nsk.Снимок странной куклы появился на странице www.instagram.com/revizor.nsk.Фото: СОЦСЕТИ
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Игрушка, которая оказалась в руках у жителей Новосибирска, вызывает потрясение. У голубоглазой куколки – женское личико, длинные волосы собраны в хвостики. Она носит платьице, а под ним – то, чем природа наделяет только мужчин.

Фотография куклы появилась в соцсети Instagram на страничке revizor.nsk. Авторы снимка утверждают, что сделали покупку в детском магазине.

«Купили куклу в «Планете игрушек» и пришли в ужас. Это нормально – делать такие игрушки для детей?» - цитирует соцсеть обладателей трансгендерной игрушки.

Некоторые комментаторы в ответ шутят, некоторые разделяют негодование:

«Конечно, ненормально, постригите и переоденьте парня!!!»

«Люди видать забыли, кто как должен выглядеть».

«К чему готовят наших детей?!»

«Ужас - это то, что твориться в голове у родителей. А не пришла вам в голову мысль, что это простой брак на производстве? Просто на тело куклы мальчика одели голову куклы девочки... Разруха в головах».

Впрочем, нельзя исключать версию и того, что провокацию организовали авторы снимка, сконструировав маленького трансгендера из двух отдельных кукол.

Комментаторы по-разному отнеслись к такой покупке. Фото: СОЦСЕТИ

Комментаторы по-разному отнеслись к такой покупке.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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