2020-01-02T07:32:23+03:00
Авто

36 пьяных автомобилистов задержано в Новосибирской области 1 января

Госавтоинспекция проводит акцию «Нетрезвый водитель»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Госавтоинспекция проводит акцию «Нетрезвый водитель»Госавтоинспекция проводит акцию «Нетрезвый водитель»Фото: Мила СТРИЖ
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В первый день нового года сотрудники новосибирской полиции задержали десятки пьяных водителей.

- 36 автомобилистов, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Каждый из них мог стать виновником дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в ведомстве.

Акцию «Нетрезвый водитель» областная автоинспекция запустила еще в конце прошлого года – 26 декабря, а продлится она до 9 января.

- В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 170 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили различные травмы, - называют данные статистики в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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