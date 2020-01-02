36 пьяных автомобилистов задержано в Новосибирской области 1 января

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день нового года сотрудники новосибирской полиции задержали десятки пьяных водителей.

- 36 автомобилистов, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Каждый из них мог стать виновником дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в ведомстве.

Акцию «Нетрезвый водитель» областная автоинспекция запустила еще в конце прошлого года – 26 декабря, а продлится она до 9 января.

- В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 170 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили различные травмы, - называют данные статистики в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU