«Совсем стыд потеряли»: неизвестные украли гирлянду с елки на ОбьГЭСе в Новый год

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:00:49+03:00

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Неизвестные хулиганы украли гирлянду с елки, которую установили у себя во дворе жители дома на улице Барьерная в микрорайоне ОбьГЭС. Разноцветными огоньками пушистая красавица светилась не долго — украшение исчезло к утру первого января.

— Что же у нас за люди такие, которые совсем ничего доброго не понимают? Повесили в Новый год гирлянду на елку во дворе дома, а к семи утра ее уже там не было! Неужели, ничего святого в людях не осталось? Просто обидно, ведь все прохожие восхищались, дети фотографировались. Всем эта елка поднимала настроение, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома Ирина Волошина. — Интересно, этих горе-воров самих совесть не мучает?

Однако, сибиряки решили не унывать и уже повесили на елку новую гирлянду, которая радует местных жителей своими огоньками. В полицию идти люди не захотели, но разместили пост о краже гирлянды в соцсетях. В комментариях под публикацией люди выдвинули свои версии пропажи гирлянды:

— Может быть, подростки какие-то по глупости сорвали.

— Действительно в людях уже ничего святого. Совсем стыд потеряли.

— Ничего доброго нельзя сделать — тут же испортят, — пишут подписчики паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

В Новосибирске неизвестные украли гирлянду с елки во дворе жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU