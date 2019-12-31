«Дурацкий подарок»: Новосибирцы раскупили крыс в преддверии Нового года

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-31T12:22:55+03:00

Зоологи бьют тревогу и просят не дарить животное, если вас об этом не просили

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Талисман Нового года стал настолько популярен, что новосибирцы раскупили всех крыс. Зоологи бьют тревогу, предрекая повторение года кролика. Напомним, в конце 2010 года многие сибиряки, сначала купив талисман года, после встречи 2011 стали массово возвращать животное обратно в зоомагазины. Стоит отметить, большинство зоомагазинов обратно товар не принимает. Так и остался кролик никому не нужен. Нечто подобное может повториться в 2020 году. Обзвонив несколько магазинов города, «Комсомольская правда» выяснила – крыс раскупили.

Ветеринары переживают за судьбу животных, но при этом успокаивают. Мол, крысы всегда были популярным животным.

- Это нормальное явление. Крысы популярные домашние животные. Они несложные в содержании, любвеобильные, - рассказала Анастасия Щербакова, ветеринарный врач клиники «Друг».

Средняя цена крысы в Новосибирске 300-500 рублей за одну. Есть и более дорогие виды «Дамбо». Стоимость которых варьируется около 1000 рублей за одну особь.

- У нас крыс нет. Будут через недельку. Последнюю купили на прошлой неделе. Хотя в наше время, это не удивительно. Вспомните, сколько сов заказывали, когда был популярен Гарри Поттер, - поделился мнением Василий Макаров, директор аквазоосалона «Лапа».

Большинство зоологов не советуют делать таких подарков на Новый год. Советуют подарить игрушку в виде крысы. По мнению специалистов, зачастую, люди, которые хотят завести животное, сами покупают крысу в магазине и никого об этом не просят. Если вы уж хотите подарить талисман года, то специалисты советуют подарить игрушку в виде крысы.

- Это ужасно, когда покупают крысу в качестве подарка. Уже была такая ситуация, когда был год кролика. А потом их возвращали вместе с клетками. Это живое существо и это совсем какая-то глупость, это не этично, - поделилась эмоциями Светлана Горбачёва, сотрудница зоомагазина «Фортуна».

Зоологи просят не выкидывать после Нового года подарок на улицу. Ручная крыса не может выжить в дикой среде.

- Не нужно выкидывать живой подарок. Крысы очень популярны. Думаю, сейчас есть много желающих, которые взяли бы её себе. Можно дать объявление или предложить на специальных форумах, - отметила ветеринарный врач клиники «Друг».

- Одно дело, когда ты сам себе покупаешь. Если вот так подарить крысу, а может он не хочет. Коллеги жаловались, что крыс спрашивали неоднократно. Но ведь дурацкий подарок, потом от него будут избавляться, - добавила Светлана Горбачёва, сотрудница зоомагазина «Фортуна».

ИСТОЧНИК KP.RU