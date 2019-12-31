2019-12-31T11:21:50+03:00
Общество

«Не могу подняться, люди проезжают мимо, улыбаются»: пенсионерка чуть не замерзла в снегу из-за равнодушия новосибирцев

Жительница Толмачево позвонила в эфир Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать об инциденте на заснеженной дороге
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Женщина, которая плохо ходит, подскользнулась и упала в снег. Помогли ей не сразу, многие проехали мимо пенсионерки мимо. Фото: архив "КП"Женщина, которая плохо ходит, подскользнулась и упала в снег. Помогли ей не сразу, многие проехали мимо пенсионерки мимо. Фото: архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Толмачево рисковала замерзнуть в снегу. Пенсионерка, упав в сугроб, не могла подняться. А водители проезжали в автомобилях мимо, не пытаясь помочь женщине.

- Мне - 80 лет. У меня болезнь ног, они плохо ходят. Уступила дорогу машине и провалилась в снег. Копаюсь там, ногу свело, не могу подняться. Прошло семь-восемь машин. Поулыбались, и ни одна не остановилась. Прошло, наверное, полчаса. Хорошо, девушка подъехала – кошелек нашла, ключи нашла, сложила в сумку мою, - рассказала пенсионерка, позвонив в эфир КП-Новосибирск.

По словам радиослушательницы, без помощи людей она могла замерзнуть в снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Не могу подняться, люди проезжают мимо, улыбаются»: пенсионерка чуть не замерзла в снегу из-за равнодушия новосибирцев
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