2019-12-31T03:02:01+03:00
Общество

«Рядом же мама с младенцем!»: мужчина с ножом напугал пассажиров автобуса

Все произошло в Бердске
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Бердске мужчина с ножом напугал пассажиров автобусаВ Бердске мужчина с ножом напугал пассажиров автобуса
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В Бердске в автобусе ехал мужчина, в руках которого был нож. В это время в общественном транспорте ехало много людей. Странный пассажир какое-то время молча сидел и крутил в рука нож, а потом встал и прошел к двери, сверкая холодным оружием. Свою остановку он ждал, стоя рядом с мамой, на руках она держала грудного малыша. Женщина предпочла молча подождать, когда мужчины выйдет из автобуса. Испуганные пассажиры сняли на видео пассажира с ножом. Кадры опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск». Подписчики паблика возмутились произошедшему, и недоумевали, почему очевидцы не обратились в полицию, ведь исход ситуации мог быть самым непредсказуемым.

— Бросились снимать. Нет что бы вызвать полицию. Он же может столько бед натворить.

— Это же общественный транспорт, там и дети, и женщины, куда все катится.

— Сидит и снимает, рядом мама с ребенком, нет, чтоб отсесть, как минимум в другой конец автобуса, а лучше выйти и пересесть. В полицию позвонили бы.

— Это не нормально!

Но были и те, кто заступился за мужчину с ножом.

— Взял нож, упаковать никак, в карман не положишь. Вот и носит в руках, чтобы себя случайно не порезаться. А вы тут уже панику развели.

— Может он салаты поехал крошить, а нож положить некуда.

— Возможно, он купил нож и везет домой, все-таки праздники. Готовки много: резать, крошить и чистить. Что сразу накинулись на человека, может его жена попросила купить новый нож. А то прежний — тупой.

Под Новосибирском в автобусе ехал мужчина с ножом в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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