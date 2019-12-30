В Новосибирске взорвался гараж: есть пострадавшие
В понедельник, 30 декабря, ЧП произошло в ГСК «Звездочка-2»: там в 17.40 взорвался гараж.
- Предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси. Произошло обрушение внутренних стенок, перекрытия, повреждены три гаража - № 99,100,101, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси.
Известно, что гаражи были кирпичные, размером 5 на 6 метров. Скорее всего, был хлопок газа: как сообщают спасатели, открытого горения не было.
Поврежденные гаражи кирпичные, размером 5 на 6 метров.
Увы без пострадавших не обошлось: травмы получил мужчина.
- Он доставлен в городскую клиническую скорую больницу №2, состояние тяжелое, - продолжают в ведомстве.
КП-Новосибирск разбирается в обстоятельствах произошедшего.
В Новосибирске взорвался гараж: пострадал человек.
ИСТОЧНИК KP.RU