В Новосибирске взорвался гараж: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-30T19:28:54+03:00

Взрыв произошел в 17.40. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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В понедельник, 30 декабря, ЧП произошло в ГСК «Звездочка-2»: там в 17.40 взорвался гараж.

- Предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси. Произошло обрушение внутренних стенок, перекрытия, повреждены три гаража - № 99,100,101, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Известно, что гаражи были кирпичные, размером 5 на 6 метров. Скорее всего, был хлопок газа: как сообщают спасатели, открытого горения не было.

Поврежденные гаражи кирпичные, размером 5 на 6 метров.

Увы без пострадавших не обошлось: травмы получил мужчина.

- Он доставлен в городскую клиническую скорую больницу №2, состояние тяжелое, - продолжают в ведомстве.

КП-Новосибирск разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/752647" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске взорвался гараж: пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU