«Внедорожник смяло, седан выбросило в кювет»: водитель погиб в страшной аварии в Новосибирске

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-30T18:15:53+03:00

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На трассе под Новосибирском 30 декабря столкнулись седан и внедорожник. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погиб водитель одной из машин.

— На трассе столкнулись «Toyota Land Cruiser» и седан «Toyota Carina», за рулем которого был 23-летний парень. Молодой человек не справился с управлением, и его автомобиль выбросило на внедорожник. От удара, который пришелся седану в правый борт, машину сильно смяло и выбросило с дороги в кювет. «Land Cruiser» тоже получил заметный урон: у него оказалась сильно повреждена передняя часть. Он также съехал в кювет, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

От удара, который пришелся седану в правый борт, машину сильно смяло и выбросило с дороги в кювет. Фото: "АСТ-54"

По словам очевидцев события, в аварии погиб водитель «Toyota Carina». Его пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные и спасатели.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что, в результате ДТП действительно погиб водитель седана:

— Водитель «Toyota Carina» ехал из поселка Чистоозерное в сторону Новосибирска. На одном из поворотов на дороге, парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Land Cruiser». Оба автомобиля при столкновении съехали в кювет. В аварии погиб водитель «Toyota Carina» и пострадал 22-летний пассажир этого же автомобиля. Водитель и пассажир «Land Cruiser» были осмотрены сотрудниками скорой помощи и отпущены на месте. Сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU