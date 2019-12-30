«В ответ на замечания — нагрубила»: школьница, не уступившая место дедушке-инвалиду, возмутила соцсети

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-30T17:14:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на поведение школьницы, не уступившей место в транспорте пенсионеру с костылем. По словам женщины, в ответ на замечания в свой адрес, девочка нагрубила пассажирам.

— Я с таким хамством столкнулась впервые. Ехала сегодня в транспорте, на одной из остановок зашел дедушка с костылем: в салоне места были заняты, на одном из них сидела девочка, в наушниках, с кем-то общалась по видеосвязи. Так она на дедушку посмотрела, отвернулась и продолжила сидеть! — цитирует слова женщины паблик «Ревизорро Новосибирск». — Дедушке в итоге уступили место другие пассажиры. А когда одна женщина, лет 50-ти, на вид сделала школьнице замечание, то в ответ она услышала, что «ей больше всех надо». Очень жаль, что сейчас детей не учат элементарной вежливости: уступать места старикам и инвалидам.

В комментариях под постом сибиряки разделились на два лагеря. Одни согласились с возмущением женщины и осудили школьницу. А другие наоборот встали на сторону ребенка, утверждая, что общественность зря так «набросилась» на девочку:

— Она тоже оплатила проезд и имеет право сидеть в транспорте.

— Это все — следствие воспитания родителей.

— Зря только такой шум подняли. Может дедушка и садиться не хотел.

— Она тоже ребенок. Лучше мужчин так с мест поднимали.

— Ничего, ей в старости тоже никто не уступит, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU