СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-30T16:23:25+03:00

Сибиряк выслеживал женщин, а после — избивал их, срывал с них ювелирные украшения и сбегал. Фото: ГУ МВД по НСО

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В Новосибирске полиция совместно со спецотрядом быстрого реагирования регионального управления Росгвардии задержала мужчину, подозреваемого в серии грабежей. По версии правоохранителей, сибиряк выслеживал женщин, а после — избивал их, срывал с них ювелирные украшения и сбегал.

— Полицейские опросили потерпевших, возможных свидетелей событий, изъяли записи с видеокамер, расположенных в местах совершения преступлений. Оперативники уголовного розыска установили, что нападал на женщин 44-летний гражданин, в сентябре 2019 года освободившийся из мест лишения свободы, где он отбыл наказания за аналогичные преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всего мужчина шесть раз нападал на женщин, избивал их и похищал у них кольца, серьги, цепочки с подвесками, а после этого — сбегал. Однако никто из пострадавших девушек не смог запомнить, как выглядел грабитель — его лицо всегда было скрыто капюшоном. При проведении обыска в квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли там одежду, со следами крови, три телефона и несколько сим-карт. А похищенные драгоценности грабитель к тому времени уже сдал в ломбард, а полученные за них деньги — потратил.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ («Грабеж»). А после того, как будут проведены все необходимые экспертизы, то будет решаться вопрос о переквалификации совершенных деяний на более тяжкую стать УК — 162(«Разбой»).

Подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время, расследование продолжается. Полиция просит всех, кто пострадал от действий этого мужчины, сообщить об этом по телефонам: 232-19-02, 232-19-26.

В Новосибирске задержали мужчину, срывавшего с женщин обручальные кольца.

ИСТОЧНИК KP.RU