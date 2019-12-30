В Новосибирске «Тойота» повисла на дорожном разделителе

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-30T15:24:13+03:00

Водитель автомобиля «Toyota Corona Premio» не справился с управлением и заехал на металлический разделитель. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Toyota Corona Premio» не справился с управлением и заехал на металлический разделитель на проезжей части дороги.

Оказавшаяся в неудобном положении машина попала в объектив видеорегистраторов других автомомобилистов. Позже, фотографии и видео неудачливой «Тойоты» попали в сеть. На фото видно, что машина буквально полностью «села» на разделитель и не касается земли ни одним колесом. На кадрах роликов можно заметить, что на помощь попавшему в беду водителю пришел автокран, который с помощью специальных креплений вытаскивал автомобиль обратно на дорогу.

Машина попала в объектив видеорегистраторов других автомомобилистов. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом мнения сибиряков об этом инциденте разделились. Некоторые не смогли удержаться от ироничных комментариев по поводу такого нестандартного ДТП, а некоторые утверждали, что ничего смешного в этом нет и водителю можно только посочувствовать:

— Бедный водитель, под Новый год такой «подарок».

— Он прямо запрыгнул на этот разделитель. Все машины остановились, а он «пошел на взлет».

— Может быть, у него тормоза отказали. Да и колея там большая на дороге.

— Когда нет домкрата, но ты креативный.

— Это кадры из новой «Черной молнии», — пишут подписчики паблика "АСТ-54" Вконтакте.

Тойота повисла на дорожном разделителе в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU