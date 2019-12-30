«Сирены гудят не переставая»: в Ленинском районе загорелась квартира в трехэтажном доме
В Новосибирске днем 30 декабря произошел пожар. По словам очевидцев, загорелась квартира в трехэтажном доме в Ленинском районе на улице Забалуева.
— На месте работают пожарные. Есть пострадавший, его осматривают прибывшие сотрудники скорой помощи, — цитирует слова очевидцев происходящего паблик Вконтакте «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что по данному адресу произошло возгорание.
— В настоящее время пожар пока еще полностью не ликвидирован. Пожарные расчеты выехали на место происшествия в 15:19, открытое горение было ликвидировано в 16:32. На месте работает также скорая помощь, но более подробных данных о пострадавших на данный момент нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В комментариях под постом многие сибиряки пишут о том, что сирены спецслужб в данной местности слышно уже очень долгое время:
— Сирены гудят не переставая.
— Долго горит, уже больше часа.
— Видел, как кого-то забирала скорая. Хоть бы были живы, -пишут люди.
В Ленинском районе загорелась квартира в трехэтажном доме.
ИСТОЧНИК KP.RU