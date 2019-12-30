«Сирены гудят не переставая»: в Ленинском районе загорелась квартира в трехэтажном доме

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-30T14:31:57+03:00

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В Новосибирске днем 30 декабря произошел пожар. По словам очевидцев, загорелась квартира в трехэтажном доме в Ленинском районе на улице Забалуева.

— На месте работают пожарные. Есть пострадавший, его осматривают прибывшие сотрудники скорой помощи, — цитирует слова очевидцев происходящего паблик Вконтакте «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что по данному адресу произошло возгорание.

— В настоящее время пожар пока еще полностью не ликвидирован. Пожарные расчеты выехали на место происшествия в 15:19, открытое горение было ликвидировано в 16:32. На месте работает также скорая помощь, но более подробных данных о пострадавших на данный момент нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В комментариях под постом многие сибиряки пишут о том, что сирены спецслужб в данной местности слышно уже очень долгое время:

— Сирены гудят не переставая.

— Долго горит, уже больше часа.

— Видел, как кого-то забирала скорая. Хоть бы были живы, -пишут люди.

В Ленинском районе загорелась квартира в трехэтажном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU